VIDEO – Addio Champions League, rammarico! | TG Flash Inter-News

− Niente da fare per l'Inter, che ieri è uscita dallaper mano dell'Atletico Madrid. Rigori fatali per i nerazzurri, in una partita finita 2-1 nei 120′ (compresi i supplementari). Il gol di Dimarco ad inizio partita è stata solamente un'illusione perché dopo appena un minuto è arrivato il pareggio di Griezmann e poi a quattro dal termine Depay a rimesso la qualificazione in equilibrio con la rete del sorpasso. Ai rigori, decisivi gli errori di. Ora per l'Inter resta solo un unico grandissimo obiettivo, ovvero la vittoria dello Scudetto. I punti di distacco dal Milan secondo sono 16 e mancano 10 partite. Manca poco per festeggiare una meritatissima seconda stella.