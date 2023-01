VIDEO − Parma-Inter Women 1-1, Coppa Italia Femminile: gol e highlights

Parma-Inter Women è terminata 1-1, risultato che ha permesso alle nerazzurre di passare ai quarti di finale di Coppa Italia. In gol per l’Inter Bonetti su rigore, poi raggiunta nel finale dalla rete di Banusic. Di seguito video e highlights del match

DOLCE PARI − Nonostante la beffa nel finale, per l’Inter Women si tratta di un pareggio dolcissimo quello ottenuto al Tardini di Parma. Le nerazzurre erano passate in vantaggio a metà ripresa con il rigore di Bonetti, procurato da Chawinga. Ma nel finale, è arrivato il pareggio delle emiliane con la talentuosa Banusic. La squadra di Rita Guarino è volata lo stesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Inter in buona compagnia (vedi articolo). Di seguito video e highlights.

Primo traguardo stagionale raggiunto.