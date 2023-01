Inzaghi e la gestione delle punte: cosa fare per la Coppa Italia?

Inter-Parma porta con sé un dilemma per Inzaghi. Chi schierare in attacco? Le prime due partite dell’anno e il calendario futuro portano delle considerazioni.

ATTACCO PROBLEMATICO – L’entusiasmo post Napoli per avere finalmente tutte e quattro le punte a disposizione è durato poco. Inzaghi infatti già a Monza si è scontrato coi limiti del suo reparto offensivo. Sono bastati tre giorni. Appena tre giorni e si è passati da una supposta abbondanza a dover trovare il modo di limitare i danni. Il che porta a un dubbio. Cosa fare per la sfida di Coppa Italia?

CALENDARIO DA GESTIRE – Il calendario dell’Inter infatti vede come prossima sfida quella col Parma a San Siro, martedì 10. Un intermezzo prima del ritorno in Serie A contro il Verona sempre a San Siro sabato 14. E il viaggio per la Supercoppa contro il Milan del 18. Insomma, un calendario da gestire. Con la necessità di trovare il giusto minutaggio per tutti, tra turnover e condizione da raffinare. Quindi col Parma chi giocherà in attacco?

DUE POSTI PER QUATTRO – Dopo quanto visto a Monza il problema non è banale. Facile pensare possa trovare spazio Correa, il più indietro di tutti di condizione. E poi? La prestazione di Lukaku contro gli uomini di Palladino potrebbe aver suggerito che è meglio farlo partire dal primo minuto. I minuti di gioco gli servono, ma poi sabato? Gioca ancora, col rischio di sovraccaricarlo? Va in panchina con la Supercoppa alle porte? Dzeko sempre a Monza ha dimostrato di soffrire impegni troppo ravvicinati, ma è il più in forma dell’attacco quindi vedi sopra i problemi di calendario. Lautaro Martinez col Monza è stato il migliore, ma non può ricominciare a giocare sempre fin da subito. In più, il risultato conta. Anche se è solo la Coppa Italia. Inzaghi ha un bel rebus di cui occuparsi.