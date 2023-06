VIDEO – Spezia-Verona 1-3, spareggio Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Verona, spareggio salvezza della Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



L’ULTIMO ESITO – Spezia-Verona 1-3 nello spareggio salvezza di Serie A. Il Verona si salva al termine di una grande rincorsa iniziata a gennaio. Retrocede lo Spezia, che a un certo punto della stagione sembrava ormai tranquillo ma poi è crollato. Inizio sprint dell’Hellas, dopo quattro minuti e mezzo Darko Lazovic va via a sinistra e serve sulla destra il liberissimo Marco Davide Faraoni il cui tiro è messo in porta da Ethan Ampadu. Quest’ultimo si riscatta subito per il mezzo autogol, pareggiando al 15′ con un gran destro dal limite (deviato due volte) sotto la traversa. Ma il Verona ha una marcia in più, tornando avanti al 26′ con combinazione fra Cyril Ngonge e Milan Djuric chiusa dal destro piazzato del primo. Sempre Ngonge al 38′ va via in progressione, dribbla Ampadu e col sinistro fulmina Bartlomiej Dragowski complice anche una deviazione. A metà ripresa errore difensivo, Eldor Shomurodov salta Lorenzo Montipò e Faraoni sulla linea si immola togliendo il pallone dalla porta di mano. Una giocata però decisiva, perché si fa espellere ma evita il 2-3 visto che Montipò para il rigore a M’Bala Nzola. E il portiere del Verona è super anche all’81’ su colpo di testa di Ampadu, che nel recupero colpisce una traversa.

Video con gli highlights di Spezia-Verona dal canale ufficiale YouTube dell’Hellas Verona.