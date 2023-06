Lukaku sponsorizzato da Inzaghi. Un vantaggio per tenerlo all’Inter – CdS

Lukaku può restare all’Inter anche oltre la scadenza del prestito col Chelsea, fissata al 30 giugno (vedi articolo). Il Corriere dello Sport inserisce Inzaghi fra gli sponsor del numero 90 e un vantaggio per tenerlo.

VOLONTÀ CHIARA – Simone Inzaghi vuole continuare ad avere Romelu Lukaku in rosa. Lo sfortunato e maldestro subentro di sabato a Istanbul nella finale col Manchester City non sposta la situazione legata alla possibile permanenza all’Inter, per il quale si parlerà col Chelsea. Il Corriere dello Sport ricorda come Lukaku, nella migliore condizione, rimane una certezza per l’Inter. Ci sarà da rinegoziare la questione economica, cercando di spendere meno degli otto milioni più bonus pattuiti un anno fa. Inzaghi, in tal senso, aveva già sponsorizzato il suo ritorno e ora resta convinto di volerselo tenere. Un vantaggio per la permanenza di Lukaku è dato dagli altri attaccanti: per Joaquin Correa l’addio è scontato, mentre il rinnovo di Edin Dzeko non è affatto certo e sarebbe difficile ripartire dal solo Lautaro Martinez ricostruendo tutto un reparto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno