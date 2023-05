VIDEO – Sampdoria-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Sassuolo, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL SALUTO – Sampdoria-Sassuolo 2-2 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. La Sampdoria si congeda con un pari dal Ferraris e dai suoi tifosi, in attesa di capire cosa ne sarà della società. Inizio scoppiettante: all’8’ una dormita dell’ex Gian Marco Ferrari regala palla a Manolo Gabbiadini che segna senza difficoltà. Passa un minuto e dalla sinistra Emil Ceide mette in mezzo per la girata di Domenico Berardi dell’immediato pareggio. All’11’ il Sassuolo è incredibilmente avanti: Nadir Zortea vince un duello sulla destra con Bruno Amione, cross e di testa (come contro l’Inter) mette dentro il non certo altissimo Matheus Henrique. Poco prima dell’intervallo Berardi potrebbe fare doppietta, ma il suo sinistro si stampa sulla traversa. Una carambola vale il 2-2: Fabio Quagliarella rimette in mezzo dopo un corner, palo e rimpallo su Martin Erlic che fa autogol. Nel finale Martin Turk salva su Maxime Lopez e Grégoire Defrel nella stessa azione, evitando il 2-3. Prima della fine c’è la standing ovation del Ferraris per il saluto di Quagliarella, che lascia i blucerchiati.

Video con gli highlights di Sampdoria-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.