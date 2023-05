Inter-Atalanta, due recuperi e un ballottaggio per Gasperini − CdS

Questa sera Inter-Atalanta molto potrà dire sulle ambizioni Champions League di entrambi i tea. I bergamaschi arrivano alla gara di San Siro con l’entusiasmo di avere la certezze di tornare a giocare in Europa il prossimo anno. Come riportato dal Corriere dello Sport per Gasperini e i suoi arrivano anche buone notizie sul fronte con due recuperi importanti. Per quanto riguarda la formazione invece le idee sono abbastanza chiare tranne che per un ballottaggio.

DENTRO O FUORI − In serata lo stadio di San Siro ospiterà una partita potenzialmente decisiva per la zona Champions League. Alle 20:45 andrà infatti in scena Inter–Atalanta, una sfida dal sapore delle gare da dentro o fuori. Gli uomini di Inzaghi arrivano forti della Coppa Italia conquistata mercoledì sera a Roma contro la Fiorentina, ma che potrebbe avergli lasciato un po’ di stanchezza nelle gambe. I bergamaschi, invece, si presentano a questo scontro diretto in grande forma e ben riposati. Inoltre come riportato dal Corriere dello Sport nelle ultime ore sono arrivate anche ottime notizie sul fronte degli infortunati. Ieri infatti Davide Zappacosta si allenato con il resto della squadra e oggi sarà quindi a disposizione. Quasi certa è poi la presenza in gruppo anche di Jeremie Boga, anche se bisognerà attendere l’ultimo riscontro sul campo in mattinata. Sulla formazione da schierare Gasperini sembra avere le idee abbastanza chiare. Rimane solo un nodo ancora da sciogliere, ovvero chi tra Lookman ed Ederson andrà ad affiancare Hojlund dal primo minuto. Comunque l’anglo-nigeriano rimane in vantaggio sull’ex calciatore delle Salernitana.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli