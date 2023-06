VIDEO – Napoli-Sampdoria 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Sampdoria, anticipo pomeridiano della trentottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



FESTA CON VITTORIA – Napoli-Sampdoria 2-0 nell’anticipo pomeridiano della trentottesima giornata di Serie A. Il Napoli chiude a novanta punti in classifica e festeggia lo scudetto vinto da un mese, con le celebrazioni in campo. Retrocessa da molto, la Sampdoria sfiora il vantaggio a metà primo tempo con un cross da destra per il grande ex Fabio Quagliarella (poi standing ovation alla sostituzione) che manda a lato di testa. Al 57′ invece Alex Meret deve impegnarsi per evitare lo 0-1 su un destro del giovane Malagrida. Buttato giù da Nicola Murru, il capocannoniere del campionato Victor Osimhen si procura un rigore e lo trasforma al 64′. Il nigeriano chiude con ventisei gol in questa Serie A. Subito dopo Osimhen fa sponda per André Frank Zambo Anguissa, tiro a botta sicura e salva Martin Turk, che poco più tardi nega il raddoppio anche a Gianluca Gaetano. Non può però fare nulla all’85’ quando Giovanni Simeone va via da solo e segna con uno splendido tiro da fuori. Poi è solo tempo di festeggiare, prima per Quagliarella e poi per il Napoli.

Video con gli highlights di Napoli-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.