Ibrahimovic dopo il ritiro: «Grazie a tutte le squadre dove ho giocato»

Ibrahimovic stasera ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, non solo dal Milan (vedi articolo). In conferenza stampa, l’attaccante svedese ha ringraziato tutte le sue precedenti squadre: in Italia ha vestito anche le maglie di Inter e Juventus.

PASSAGGIO A EX – Zlatan Ibrahimovic dice basta a quarantuno anni e mezzo, la sua ultima partita rimarrà Svezia-Belgio del 24 marzo (tripletta di Romelu Lukaku). In conferenza stampa dopo Milan-Verona, Ibrahimovic prosegue coi ringraziamenti: «È stata lunga questa carriera. Grazie a tutte le persone che mi hanno dato forza, adrenalina ed energia per continuare, oggi è l’ultima giornata da professionista. Voglio ringraziare anche il Milan per tutto quello che ha fatto, poi andando indietro tutte le squadre dove ho giocato, i giocatori e la nazionale. Tutti sanno chi è stato importante per me e mi ha aiutato nella mia carriera, loro lo sanno anche se dimentico qualcuno qua. Il futuro? Godiamo ora, adesso arriva il prossimo capitolo della mia vita. Non l’avevo detto nemmeno alla mia famiglia del ritiro, non c’era qualcuno che sapeva».