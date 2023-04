VIDEO – Monza-Fiorentina 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Fiorentina, match della trentunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



RIBALTONE CLAMOROSO – Monza-Fiorentina 3-2 nella trentunesima giornata di Serie A. Sotto di due gol dopo neanche un quarto d’ora, il Monza rialza la testa e ottiene un’incredibile vittoria. La Fiorentina si illude all’8′, quando paga la scelta di Vincenzo Italiano di mettere Christian Kouamé titolare perché l’ex Primavera dell’Inter segna di testa su corner dalla sinistra. E l’esultanza è uguale a quella di Romelu Lukaku. Lo stesso Kouamé al 13′ serve in area Riccardo Saponara, controllo e destro per il raddoppio. Due gol a freddo per la Fiorentina, ma il Monza reagisce e al 26′ è fortunato quando su un tiro di Gianluca Caprari una serie di carambole porta all’autogol di Cristiano Biraghi. Assurdo il pareggio, al 43′ lancio di Michele Di Gregorio con la difesa viola ferma e Dany Mota che anticipa Pietro Terracciano trovando il 2-2. Poi annullato un gol a Matteo Pessina, per un irregolarità in area nel recupero del primo tempo. Appena iniziata la ripresa chance clamorosa per Andrea Colpani, ma la spreca. Poco male per il Monza, perché un pestone di Sofyan Amrabat su Dany Mota porta a un rigore trasformato al 59′ da Pessina. Che trova quel gol mancato in precedenza. Nel finale Luca Caldirola a un passo dal bissare il gol all’Inter: palo su azione da angolo.

Video con gli highlights di Monza-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube del Monza.