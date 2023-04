VIDEO – Fiorentina-Cremonese 0-0, Coppa Italia: gli highlights della partita

Fiorentina-Cremonese, match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0 (andata 2-0): questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



L’AVVERSARIO – Fiorentina-Cremonese 0-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In un Franchi gremito e in festa, la Fiorentina diventa la seconda finalista in ordine di tempo dopo l’Inter. Contro la Cremonese è lo 0-2 dello Zini, tre settimane all’andata, fa a essere determinante. Partita abbastanza brutta (come quella di mercoledì…), nel primo tempo solo un cross da sinistra per Arthur Cabral ben contrastato da Luka Lochoshvili. Poco dopo l’ora di gioco la Fiorentina è costretta a sostituire Igor, vittima di un infortunio. Lo stesso deve fare la Cremonese a venti minuti dal termine, quando Felix Afena-Gyan si arrende ai crampi. Dopo un’incursione sulla sinistra di Cyriel Dessers, fermato in corner, dalla bandierina palla dentro per Charles Pickel che protesta per l’anticipo di Pietro Terracciano ma è regolare (tuttavia non viene dato un angolo netto). L’unica vera occasione è al 75’, Cabral in contropiede serve Nicolas Gonzalez che rientra sul sinistro e manda a lato non di molto. Poi solo una mezza mischia in area su un corner e i cinque minuti di recupero che fanno festeggiare la Fiorentina.

Video con gli highlights di Fiorentina-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.