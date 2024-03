Sanchez ricorda il Marsiglia: «Giocato in casa, grazie ancora!»

Sanchez è tornato a giocare nello stadio del Marsiglia dove la passata stagione ha realizzato 18 gol in 44 presenze. L’attaccante dell’Inter dopo la sconfitta del Cile 3-2 contro la Francia, oggi con un post pubblicato sui social ha ringraziato i suoi ex tifosi.

COME IN CASA – Alexis Sanchez non dimenticherà mai la parentesi francese al Marsiglia, e proprio dopo l’amichevole persa 3-2 tra il Cile e la Francia, ha ringraziato i suoi ex tifosi per l’accoglienza allo stadio: «Sono felice di aver giocato di nuovo in casa, grazie a tutti per l’affetto! Grazie Marsiglia».