Lukaku suona la carica dopo la vittoria in Inter-Cagliari: «Andiamo!»

Romelu Lukaku, nonostante non abbia trovato oggi la via del gol, è stato come sempre uno degli uomini più preziosi dell’Inter. Il belga, al termine della sfida contro il Cagliari, ha affidato ai suoi canali social le parole per la vittoria.

UNDICESIMA DI FILA – Romelu Lukaku suona la carica e, attraverso i suoi canali social, celebra la vittoria di oggi in Inter-Cagliari. “Un’altra vittoria, andiamo!”, queste le sue parole, accompagnate da una foto del suo impressionante fisico, sicuramente uno dei suoi più grandi punti di forza, come dimostrato dai 21 gol segnati in questa stagione.