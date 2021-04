FOTO – Sensi celebra l’Inter e l’undicesima di fila: «Grande vittoria »

Stefano Sensi affida a un post sul suo profilo instagram la soddisfazione per la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, l’undicesima consecutiva che avvicina sempre più i nerazzurri allo scudetto.

L’Inter non ferma la sua marcia e contro il Cagliari ottiene l’undicesima vittoria di fila. Il vantaggio sul Milan, vittorioso ieri contro il Parma, torna a 11 punti e a 8 giornate dalla fine del campionato lo scudetto è sempre più vicino. Anche Stefano Sensi, come altri suoi compagni, affida ai social la sua soddisfazione. Giornata particolarmente importante per il centrocampista italiano che è tornato a giocare dal primo minuto con la maglia dell’Inter, cosa che non capitava da settembre. Il centrocampista dell’Inter riassume la sua gioia con un semplice: «Big win»