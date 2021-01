Lautaro Martinez al settimo cielo dopo i tre punti in Inter-Juventus

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez è al settimo cielo dopo il fischio finale di Inter-Juventus. Ecco la sua gioia dopo il 2-0 di stasera.

TRE PUNTI – Anche Lautaro Martinez, come il compare Romelu Lukaku, rimane a secco in Inter-Juventus nonostante le diverse occasioni avute. Ma l’importante è solo la vittoria, come dimostra la sua esultanza al termine della partita. Ecco il suo messaggio: “Siiiii. VAMOS INTER, VAMOS CHICOS. 🙅‍♂️💪 #ForzaInter 🔵⚫️“.