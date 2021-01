Del Piero: Â«Inter, manca cinismo per il salto! Juventus, assenze importantiÂ»

Del Piero: «Inter, manca cinismo per il salto! Juventus, assenze importanti»

Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero, ex calciatore bianconero e opinionista, ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus negli studi di “Sky Calcio Club”

VITTORIA STORICA – L’Inter ha demolito la Juventus nel big match di San Siro. Alessandro Del Piero ha analizzato così la sfida: «La Juventus non ha praticamente mai tirato in porta. Secondo me la Juventus, a San Siro, deve fare di più. Fin dall’inizio i bianconeri volevano gestirla, sapendo che prima o poi avrebbe trovato il gol, ma ha trovato una squadra tatticamente perfetta, e l’Inter lo è spesso perché Conte ci lavora tanto. I tre centrocampisti, soprattutto Arturo Vidal, erano indemoniati. L’Inter ha giocato con semplicità e tranquillità e ha trovato uscite clamorose. Hakimi è impressionante, al 95’ ancora martellava. La Juventus sta cambiando, l’Inter ha le pressioni di vincere e stasera le ha gestite benissimo, dimostrando quasi tutto il suo potenziale. Lautaro Martinez e Lukaku sono stati eccezionali, ma se vogliono fare il salto di qualità devono buttarla dentro. Pirlo inesperto? La risposta l’avremo a fine stagione, La Juventus non troppo diversa da quella dell’anno scorso. Stasera è stato un blackout continuo. Ad oggi, la Juventus ha dato risposte: tranne stasera, quando doveva vincere, ha vinto. Vanno sottolineate anche le assenze: importanti per la questa Juventus».