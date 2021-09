FOTO − Ranocchia, sorrisi e lavoro ad Appiano Gentile con l’Inter

La sosta per le nazionali ha dimezzato la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi. Sono 14 i giocatori dell’Inter andati via, tra questi non rientra Ranocchia che continua il lavoro ad Appiano Gentile

LAVORO − Mancano esattamente dieci giorni al riavvio della Serie A, con l’Inter che domenica 12 settembre sarà impegnata all’ora di pranzo contro la Sampdoria a Marassi. Simone Inzaghi sta lavorando, al momento, con un gruppo molto ridotto vista la partenza di ben 14 giocatori con le rispettive nazionali. Sono rimasti ad Appiano Gentile i vari Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian nonché gli acciaccati Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez. Ranocchia ha pubblicato sui propri canali social una fotografia che lo vede sorridente ad Appiano Gentile. Questo il post su Twitter.