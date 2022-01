FOTO – Inter e Brest, non solo Satriano: «Ecco i nerazzurri»

Con l’arrivo di Martin Satriano in prestito dall’Inter, aumenta la rappresentanza nerazzurra al Brest. Come sottolineato da una foto del club francese, in cui l’uruguaiano è in compagnia di Lucien Agoumé.

I NERAZZURRI – Martin Satriano dall’Inter al Brest. Prosegue l’asse di collaborazione tra i due club, con la rappresentanza nerazzurra che aumenta nel club francese. Oltre all’attaccante uruguaiano, infatti, anche Lucien Agoumé è presente in rosa.

INSIEME IN ALLENAMENTO – Con una foto il Brest ha voluto proprio sottolineare l’incontro tra i due giocatori dell’Inter, oggi in allenamento. “I nerazzurri“.