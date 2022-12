FOTO – Inter di nuovo in campo, tanti sorrisi ad Appiano Gentile

L’Inter ritorna in campo dopo diversi giorni di riposo per i suoi giocatori. L’umore all’interno dell’ambiente nerazzurro è disteso, tutto è pronto per preparare le prossime amichevoli da disputare nel ritiro di Malta.

ALLENAMENTI – I giocatori dell’Inter si ritrovano in campo dopo diverso tempo. Inzaghi ha condotto il primo allenamento in programma quest’oggi nel pomeriggio. Dal profilo Twitter ufficiale della squadra nerazzurra sono arrivate le prime foto dei protagonisti della sessione di oggi. Il clima sembra disteso e felice, tanti sorrisi ad Appiano Gentile in vista della partenza per Malta.