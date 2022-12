FOTO – Fontanarosa si allena con i ‘grandi’… E con un altro Alessandro!

Oggi l’Inter è tornata in campo ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi. Tra i giocatori, presenti anche alcuni della Primavera. Tra questi Alessandro Fontanarosa, il quale ha pubblicato una foto dell’allenamento insieme a un altro Alessandro. Ovvero Bastoni.

ALESSANDRO E ALESSANDRO – “Di nuovo al lavoro“. Queste le parole di Alessandro Fontanarosa, che attraverso il suo account Instagram ufficiale ha pubblicato una storia dall’allenamento di oggi. In compagnia di un altro Alessandro, difensore come lui: Bastoni. Tanta voglia quindi di riprendere e di prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Che, per l’Inter, si aprirà il 4 gennaio contro il Napoli a San Siro.

Questa la storia Instagram del giovane nerazzurro.