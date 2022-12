FOTO – Dumfries sfida Lautaro Martinez, sarà derby in casa Inter! Il club tifa per loro

Olanda-Argentina, Denzel Dumfries contro Lautaro Martinez! Derby in arrivo in casa Inter in programma venerdì 9 dicembre alle 20. Il club nerazzurro tifa per entrambi, ma solo uno riuscirà a guadagnarsi la semifinale.

DERBY NERAZZURRO – Olanda e Argentina sono le prime qualificate al quarto di finale del Mondiale in Qatar. Questo significa che dopo Croazia-Belgio, sarà la volta di Denzel Dumfries (e Stefan de Vrij) e Lautaro Martinez sfidarsi in un derby tutto nerazzurro. L’Inter ovviamente tifa per tutti i suoi giocatori impegnati al Mondiale, ma solo uno dei due riuscirà a guadagnarsi la semifinale della competizione. Di seguito il post Twitter pubblicato dal club.

Fonte: Twitter [Inter]