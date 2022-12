Inter Women, dagli spalti cori eloquenti contro la Juventus – TS

Sconfitta per Inter Women ieri a Sesto San Giovanni contro la Juventus, 0-2 il finale in Serie A Femminile (vedi articolo). Durante la partita, evidenzia Tuttosport, cori all’indirizzo dei bianconeri (maschili…).

RIVALITÀ CONTINUA – Mille spettatori hanno assistito ieri alla vittoria della Juventus contro Inter Women per 0-2 a Sesto San Giovanni, nell’undicesima giornata di Serie A Femminile. Match che Tuttosport definisce molto caldo anche per quanto avvenuto sugli spalti. Al Breda si sono presentati diversi ultras dell’Inter, non certo teneri nei confronti dei bianconeri soprattutto alla luce degli sviluppi di questa settimana. «Sapete solo rubare» e «Tornerete in Serie B», i cori intonati durante la partita.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati