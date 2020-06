FOTO – De Vrij carica i tifosi: “Si ricomincia, pronti a dare tutto! Forza Inter”

De Vrij manda un messaggio ai tifosi dell’Inter a poche ore dalla ripresa della stagione con la Coppa Italia. Il difensore nerazzurro suona la carica sui propri canali social

CARICA SOCIAL – Stefan de Vrij non vede l’ora: “Si ricomincia a giocare, pronti a dare tutto. Forza Inter“. Il numero 6 nerazzurro sceglie una foto emblematica, quella dell’esultanza dopo il gol del 3-2 in Inter-Milan. Di seguito il post del difensore olandese, che freme per scendere in campo in Coppa Italia.