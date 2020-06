Napoli-Inter, Conte col 3-4-1-2: c’Ã¨ Ranocchia, non de Vrij. Eriksen sÃ¬ – Sky

Napoli-Inter, Conte col 3-4-1-2: c’è Ranocchia, non de Vrij. Eriksen sì – Sky

Napoli-Inter si avvicina sempre di più e Conte lavora sulla formazione da mandare in campo per conquistare un posto in finale di Coppa Italia. Secondo SkySport, l’allenatore nerazzurro ha in mente di lanciare Eriksen. In difesa possibile chance per Ranocchia

VALUTAZIONI IN CORSO – Napoli-Inter andrà in scena tra poco più di 48 ore, sancendo il ritorno in campo per i nerazzurri di Antonio Conte dopo tre mesi di stop. Secondo l’emittente satellitare, il tecnico interista avrebbe in mente di lanciare Christian Eriksen da trequartista nel 3-4-1-2. Ma non è tutto. Se gran parte dell’undici dovrebbe essere quello titolare, dall’altra parte Andrea Ranocchia è dato come favorito rispetto a Stefan de Vrij per il ruolo di centrale. Dentro anche Alessandro Bastoni al posto di Diego Godin, con Milan Skriniar spostato a destra. Sulle fasce Antonio Candreva e Ashley Young, che all’andata avevano riposato a vantaggio di Victor Moses e Cristiano Biraghi. In mezzo spazio a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, solo panchina per Stefano Sensi. In avanti, confermatissima la coppia Lautaro Martinez–Romelu Lukaku.

PROBABILE FORMAZIONE – Di seguito l’undici sul quale Conte starebbe lavorando per Napoli-Inter: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.