FOTO – Calhanoglu spinge per Inter-Roma: «Di nuovo in gruppo!»

Hakan Calhanoglu spinge forte per Inter-Roma e prosegue nel suo recupero dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per la partita contro l’Udinese. Il centrocampista turco ha pubblicato una foto per mostrare tutta la sua voglia di rientrare in campo.

VOGLIA DI ESSERCI – Non vuole perdere tempo né partite Hakan Calhanoglu, che spinge forte per completare il suo recupero ed esserci in Inter-Roma. Il centrocampista turco potrebbe addirittura partire dal primo minuto nella gara in programma sabato alle 18 a San Siro. Oggi, come mostra una foto che ha pubblicato, è tornato ad allenarsi con la squadra. “Di nuovo in gruppo” le sue parole.

Questa la foto pubblicata dal giocatore, che prosegue nel suo recupero.