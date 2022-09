Brozovic e Barella di nuovo insieme (non in campo): cena a tema croato!

Dopo la pausa per le nazionali che li ha separati, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic si sono ritrovati. Purtroppo non in campo, visto l’infortunio del secondo. Ma per una cena a tema… Croato!

DI NUOVO INSIEME – Onde evitare la classica domanda “Dove sei, Bare?“, Nicolò Barella si è incontrato con Marcelo Brozovic nella serata di oggi. Dopo la sosta per le Nazionali che li ha temporaneamente separati. Purtroppo bisognerà ancora aspettare prima di rivederli insieme anche in campo, visto l’infortunio del numero 77 in occasione della gara contro l’Austria. Ma per intanto i due si sono goduti una cena a tema croato. In attesa di ritrovarsi fianco a fianco anche sul rettangolo verde.

Questa la foto relativa alla cena tra i due centrocampisti dell’Inter.