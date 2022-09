Satriano prosegue la crescita: tutta la sua gioia per l’esordio nell’Uruguay

Martin Satriano è uno dei più promettenti giocatori dell’Inter. L’attaccante, al momento in prestito all’Empoli, prosegue nel suo percorso di crescita. Con un prestigioso traguardo raggiunto: l’esordio nella nazionale dell’Uruguay (vedi articolo), per il quale ha speso le sue parole di gioia.

PRIMA PRESENZA – Martin Satriano ha sicuramente un futuro radioso davanti a sé. E l’Inter sa di avere un potenziale talento in crescita. Proprio in questo percorso, l’attaccante ha aggiunto ieri un altro tassello: l’esordio nell’Uruguay. Che ha commentato in questo modo, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale: “Una gioia enorme aver potuto realizzare il mio sogno di giocare con la maglia del mio Paese. Il fatto che sia accaduto in occasione di una vittoria, rende il tutto ancora più speciale. Voglio ringraziare i compagni per il sostegno che mi hanno dimostrato e per avermi fatto sentire uno di loro. Siamo solo all’inizio. Devo imparare ancora molto e sono tante le cose su cui ancora devo lavorare per migliorare ogni giorno. Forza Uruguay!”.