FOTO – Asamoah saluta: “Grazie Inter, siete grandi! In bocca al lupo”

Condividi questo articolo

Asamoah

Kwadwo Asamoah ha lasciato l’Inter a seguito della rescissione del suo contratto ed ora saluta tutti tramite questo post pubblicato su Instagram

FOTO – Questo il messaggio di Kwadwo Asamoah per salutare il club nerazzurro. “Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi Nerazzurri, siete grandi! 👏🏿 In bocca al lupo per tutto ⚫️🔵 #Grazie @inter“, si legge nel suo post sul social network.