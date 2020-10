FOTO – Vanheusden celebra l’evento: “Giorno che non...

FOTO – Vanheusden celebra l’evento: “Giorno che non dimenticherò mai”

Zinho Vanheusden Standard Liegi

Grande felicità da parte di Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di recompra, per il suo esordio in Nazionale in Belgio-Costa d’Avorio

FOTO – Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi su cui l’Inter vanta un diritto di di riacquisto, esulta per l’esordio con la maglia del Belgio nella amichevole Belgio-Costa d’Avorio, pareggiata 1-1. Questo il suo messaggio su Instagram al termine della partita. “08.10.2020, un giorno che non dimenticherò mai! 🇧🇪 Orgoglioso di rappresentare il mio paese!“.