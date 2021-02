Eriksen: Â«Miglior modo per festeggiare il compleanno? Con una vittoria!Â»

Eriksen: «Miglior modo per festeggiare il compleanno? Con una vittoria!»

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Christian Eriksen festeggia il suo ventinovesimo compleanno con la bella vittoria di Inter-Lazio. Ecco il suo messaggio a fine gara.

HAPPY BIRTHDAY – Il 14 febbraio 2021 non è solo il giorno della vittoria dell’Inter sulla Lazio. Un 3-1 netto che porta i nerazzurri dritti in testa alla classifica. Ma è anche il giorno in cui Christian Eriksen compie 29 anni. E Antonio Conte gli regala una maglia da titolare, che il danese indossa alla grande. Una prova di grande applicazione, anche in fase di non possesso, che dimostra la grande maturità del numero 24. Che a fine partita dedica un commento alla serata: «Il modo migliore per festeggiare un compleanno è con una vittoria! Grazie per tutti i messaggi!».