D’Ambrosio dopo Inter-Lazio: Â«Rientro con una grande vittoriaÂ»

D’Ambrosio dopo Inter-Lazio: «Rientro con una grande vittoria»

D’Ambrosio – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Danilo D’Ambrosio torna a calcare il campo di gioco nei minuti finali di Inter-Lazio. Un rientro dolcissimo per il numero 33.

RITORNO – Tra le tante notizie positive di Inter-Lazio c’è anche il rientro di Danilo D’Ambrosio. Il laterale italiano non giocava da Sampdoria-Inter dello scorso 6 gennaio. E quello di stasera è sicuramente un modo migliore per tornare in campo, anche se solo nei minuti finali. E il suo messaggio a fine partita è carico di felicità: «Felicissimo per il rientro con una grande vittoria 👌🖤💙 @Inter».