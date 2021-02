Conte: «All’Inter ambizione minima puntare al massimo! Punto di partenza»

Conte – intervistato dai microfoni di “Rai Sport” al termine della partita – commenta il 3-1 di Inter-Lazio che porta la sua squadra al vertice della classifica di Serie A

PUNTO DI PARTENZA – Il primo posto dell’Inter soddisfa Antonio Conte, che però mette tutti in guardia: «Sicuramente deve portare entusiasmo. Perché noi sappiamo il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto e dovremo fare. Questo deve essere un punto di partenza, non certo di arrivo. Abbiamo l’ambizione di voler lottare per traguardi importanti. Anche perché, per chi fa l’allenatore e gioca per una squadra come l’Inter, l’ambizione minima dev’essere puntare al massimo traguardo». Queste le parole di Conte ai microfoni di “Rai Sport” al termine di Inter-Lazio di Serie A.