Dumfries, il PSV lo saluta: «Inizia una nuova avventura. Buona fortuna!»

Dumfries è il nuovo esterno dell’Inter e prende ufficialmente il posto di Hakimi (vedi articolo). La sua ex squadra, il PSV Eindhoven, ha voluto salutare l’olandese e augurargli buona fortuna per questa sua nuova avventura.

NUOVA ESPERIENZA – Nelle ultime stagioni il PSV Eindhoven ha reso possibile la crescita imperiosa che ha portato Denzel Dumfries ad attirare le attenzioni dei migliori club europei. Ora l’olandese è un nuovo giocatore dell’Inter e occuperà la fascia destra della squadra di Simone Inzaghi ereditando il ruolo da Achraf Hakimi. Questo il tweet con cui la società di Eindhoven rende omaggio al suo ex giocatore e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera: “Non ne abbiamo mai abbastanza di te, Denzel. Ma una nuova avventura ti aspetta. Buona Fortuna a Milano!”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale del PSV Eindhoven.

We just can't get enough of you, @DenzelJMD2.

But… a new adventure awaits you. Buona fortuna in Milano! 🇮🇹#CiaoCapitano pic.twitter.com/xJPLDIVQtG

— PSV (@PSV) August 14, 2021