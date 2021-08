Spalletti: «Insigne non si fa turbare dal mercato. Deve continuare così»

Insigne è al centro di numerose voci di mercato che coinvolgono anche l’Inter alla ricerca di un nuovo attaccante (vedi articolo). Al termine dell’incontro amichevole tra Napoli e Pescara, il tecnico Spalletti ha parlato del giocatore ai microfoni di “Canale 8”.

NESSUN CONDIZIONAMENTO – Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti su Lorenzo Insigne, in attesa di risolvere la situazione contrattuale con il Napoli: «Quando si parla di Insigne bisogna stare attenti, parliamo di quello che un mese fa è andato a Wembley di fronte a 60.000 inglesi, ha vinto e ha portato a casa la coppa. Figuriamoci se si fa turbare da discorsi di mercato o di rinnovo del contratto. Lui sa qual è il suo marchio di fabbrica e sa che per l’età che ha lo deve esibire tutte le volte che scende in campo. Anche oggi è stato così».