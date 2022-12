Zhang promette: «Inter, vinceremo tanti trofei! Orgogliosi di Lautaro Martinez»

Steven Zhang dopo aver parlato alla cena di Natale augurando buone feste a tutti gli invitati presenti, su Sky Sport ha fatto una promessa a tutti i tifosi dell’Inter e si è detto orgoglioso per il Mondiale vinto da Lautaro Martinez.

UNA PROMESSA – Zhang fa gli auguri a tutti i tifosi dell’Inter con una promessa importante: «Momento importante dopo un momento di difficoltà per il Covid-19, è bello stare qui per augurarci buon Natale. Vinceremo tanti trofei! Il nostro obiettivo è sempre quello di vincere i titoli e lo faremo anche quest’anno».

GLI ATTACCANTI – Il presidente Zhang è orgoglioso per la vittoria del Mondiale dell’attaccante argentino, e parla anche del recupero di Lukaku: «Siamo molto soddisfatti per Lautaro Martinez, lo abbiamo visto crescere e migliorare anche al Mondiale. Ha scalato questa montagna vincendo il Mondiale, non è stato per niente facile, siamo orgogliosi per lui. Romelu Lukaku? È normale, sono gli alti e bassi dei giocatori, noi ci aspettiamo che adesso tutte le cose si sistemino anche per lui. Continua a lavorare tutti i giorni».