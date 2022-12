Marotta: «Lautaro Martinez farà tesoro del Mondiale! Lukaku ama l’Inter»

Giuseppe Marotta presente alla cena di Natale organizzata dall’Inter, intervenuto su Sky Sport ha fissato gli obiettivi dell’Inter e ha parlato nello specifico di Lautaro Martinez, fresco di Mondiale vinto con l’Argentina, e del recupero di Romelu Lukaku.

RIPRESA E NUOVO ANNO – Marotta fissa gli obiettivi dell’Inter in vista del nuovo anno e la ripresa del campionato di Serie A e la sfida con il Napoli: «Noi come Inter vogliamo ricominciare con una grande carica agonistica e con la voglia di toglierci delle soddisfazioni. Una società come l’Inter per la storia che rappresenta non può che essere ambiziosa. Noi dobbiamo essere in grado il 4 di gennaio contro un avversario che fino ad oggi ha dimostrato di essere il migliore, di essere ancora competitivi. L’Inter è nella storia del calcio Mondiale, non è certo nel passaggio dei suoi dirigenti, calciatori o allenatori. Il palmares dell’Inter è ricco, questa è la cosa più importante. Ora tocca a noi gestire questo momento e lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Speriamo che il 2023 possa portare quel trofeo che non abbiamo trovato nel 2022».

RITORNI FONDAMENTALI – Marotta si sofferma parlando soprattutto dei ritorni dei due attaccanti: «Siamo molto felici per Lautaro Martinez e Joaquin Correa, a dimostrazione di come la vittoria di un campionato del Mondo rappresenta l’aspetto più importante nella carriera di un giocatore. Siamo fiduciosi che Lautaro Martinez possa fare tesoro per poter dimostrare a San Siro tutte le sue qualità. Romelu Lukaku ama l’Inter e questo lo abbiamo capito. Anche da lui ci aspettiamo qualcosa di importante. È alle prese con questo fastidio muscolare ma credo che si sia ristabilito. Ora deve ritrovare la giusta condizione».