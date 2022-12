Bastoni: «Auguri a tutti. Vogliamo fare bene ora in campionato»

Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della cena di Natale organizzata dalla società. Un augurio per le feste, ma non solo questo nelle parole del calciatore, che vuole ritornare a vincere.

FORZA – Le parole dei calciatori dell’Inter fanno trasparire l’assoluta volontà di ricominciare a vincere. La prima occasione sarà il 18 gennaio nella sfida di Supercoppa Italiana contro i cugini del Milan. In occasione della cena di Natale organizzata dalla società nerazzurra, Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo: «Colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti quanti e dire che ce la metteremo tutta per fare subito bene in campionato». In un secondo momento anche i suoi compagni Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu hanno confermato le parole.