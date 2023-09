Zenga: «Donnarumma ha sbagliato, così come Buffon e Onana! All’Inter…»

Zenga in una lunga intervista concessa al collega Alessandro Barbano e disponibile questa mattina in edicola sul Corriere dello Sport, ha parlato dell’errore di Gigio Donnarumma in Macedonia del Nord-Italia 1-1, parlando della preparazione dei portieri e facendo riferimento alla sua esperienza all’Inter.

ERRORE COME TUTTI – Walter Zenga parla così dell’errore di Donnarumma con l’Italia: «Gigio ha sbagliato. E il primo a saperlo è proprio lui. Perché se prendi gol sul tuo palo, su punizione, hai sempre qualcosa da rimproverarti. Di errore si tratta, condizionato però dalla balistica di un tiro molto preciso e molto veloce. Ma quanti errori ha fatto anche Gigi Buffon? Se facessimo una ricerca mirata, ne scopriremmo tanti. Perché più giochi, più errori fai. Questa è l’unica banale verità. Prenda Mike Maignan, che è uno dei più forti che abbiamo in Serie A. L’anno scorso in un paio di occasioni ha commesso errori banali. Lo stesso si può dire di André Onana».

QUESTIONE DI PREPARAZIONE – Zenga commenta l’errore del portiere del PSG, parlando della preparazione dei portieri al giorno d’oggi: «Io uno dei primi a chiedere che il preparatore dei portieri fosse un ex portiere? Sì, al mio arrivo all’Inter. Venivo dalla Samb, dove c’era un preparatore, Piero Persico, che mi allenava con le palline da tennis in spiaggia, e lavorava sui gesti atletici più difficili. A Milano il vice di Marchesi, Alberto Delfrati, metteva dieci palloni sul limite dell’area e ti sparava addosso pallonate pazzesche. Pretesi che prendessero Castellini. E fu un’altra musica».

