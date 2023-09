Salernitana, Sousa perde Dia per infortunio! Ora l’Inter nel mirino

Piove sul bagnato per la Salernitana, per quanto riguarda Boulaye Dia. Dopo i problemi di fine mercato legati alla mancata cessione, il problema per Paulo Sousa riguarda l’infortunio in Nazionale. Arriva il comunicato ufficiale della nazionale senegalese sulle condizioni dell’attaccante che spera di recuperare in vista della sfida con l’Inter.

INFORTUNATO – “I giocatori Boulaye Dia si è infortunato durante gli allenamenti. Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale per Boulaye Dia. Il giocatore sarà indisponibile per almeno due settimane e di conseguenza sono stati rilasciati per unirsi ai rispettivi club”. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dia dovrebbe saltare le prossime sfide contro Torino e Frosinone, per provare a tornare contro l’Empoli o, molto probabilmente, contro l’Inter per la sfida del 30 settembre.

Fonte: Sky Sport