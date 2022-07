VIDEO – Inter, svelata ufficialmente la nuova maglia per il 2022/2023!

L’Inter è pronta a cominciare ufficialmente la sua stagione e intanto svela, in occasione del match con il Lugano, la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione.

KIT – Nessuna sorpresa, tutto confermato. L’Inter ha svelato la nuova maglia ufficialmente per la prossima stagione con le anticipazioni confermate.

Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il prossimo traguardo impossibile ⚫🔵

«Non è solo una maglia, è il nostro passato, presente e futuro. Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il prossimo traguardo impossibile». Questa la didascalia usata dall’Inter per annunciare la nuova maglia. Tutto pronto per la nuova stagione.