FOTO – Bastoni prepara il ritorno e conta i secondi: «Inter, sono pronto»

L’Inter oggi affronterà il Lugano nella prima amichevole ufficiale dell’estate. Non ci sarà Alessandro Bastoni che però sta contando i secondi per tornare ad allenarsi.

RITORNO – Niente amichevole ancora per Bastoni. Quest’oggi non ci sarà contro il Lugano alle 18:30 nella prima uscita stagionale ufficiale della banda nerazzurra ma il difensore centrale scalda i motori per il ritorno.

Il difensore classe ’99 sui social ha postato una foto in divisa Inter con una scritta: “Sono pronto” e delle emoticon, due cuori, uno nero e uno azzurro e poi una clessidra che scandisce il tempo. Bastoni è carico per il ritorno al calcio giocato con l’Inter.