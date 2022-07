Mangiante: «Zaniolo out, Dybala in? Mourinho convinto di una cosa»

L’Inter ha corteggiato per lungo tempo Paulo Dybala poi, al momento, la trattativa sembra in stand by. Intanto la Roma ci pensa e Mourinho è convinto di una cosa in particolare.

CONVINZIONE – L’Inter ha seguito a tempo e corteggiato Paulo Dybala. Tra i nerazzurri e l’argentino però sembra essersi inserita la Roma. Ecco le ultime da Angelo Mangiante a Sky Sport. «Zaniolo è già lontano dalla Roma, proprio mentalmente. Io ho forti dubbi che possa giocare i prossimi impegni. Il problema è capire quale sarà il piano per ridurre l’indebolimento tecnico che ci sarebbe in caso di addio di Zaniolo. Il nome è quello di Paulo Dybala. E’ un nome che andrebbe benissimo a José Mourinho che ha fatto filtrare un po’ di scontentezza sul mercato che si sta svolgendo. La Roma al momento ha avuto un mercato modesto e dunque ecco perché il colpo Dybala potrebbe essere perfetto. Ora ci sono le condizioni anche economiche che lo permettono. Mourinho poi è convinto che con l’arrivo di Dybala, in caso di addio di Zaniolo, la squadra si rinforzerebbe».