Vanheusden, così l’agente: «Futuro? Deciderà l’Inter, la sua volontà è una»

Vanheusden ha giocato l’ultima stagione in prestito al Genoa ma è un difensore di proprietà dell’Inter. Il suo agente, Stijn Francis, ha parlato del futuro del ragazzo su Le Soir

SALUTE E FUTURO − L’agente di Vanheusden ha parlato dello stato fisico e del futuro del difensore proprietà Inter: «Abbiamo trovato il problema del suo infortunio. Per ora lavora ad Anversa con due o tre fisioterapisti. Ma riprenderà a correre il 15 giugno per poi riprendere pian piano gli allenamenti. Futuro? Non lo sappiamo ancora. Sarà l’Inter a decidere e dovremo rispettare questa scelta. Per ora, la volontà di Zinho è solo quella di giocare ed essere in salute. Che sia all’Inter o in un altro club con un nuovo prestito».