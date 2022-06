Bremer, per l’Inter un’altra pretendente: insieme al Milan una big europea

Si infittisce la corsa a Gleison Bremer del Torino. Oltre all’Inter, con cui vige una promessa ormai da tempo, si è inserito anche il Milan più di una big europea non di poco conto

CONCORRENZA − Per Bremer, c’è da registrare anche l’interesse del Bayern Monaco. Doppia concorrenza, dunque, per l’Inter che oltre al Milan dovrà guardarsi le spalle anche dalla corazzata tedesca. L’Inter è forte sul giocatore del Torino con cui ha già siglato una sorta di accordo non scritto per il trasferimento in maglia nerazzurra. Per chiudere però mancano i fondi necessari da fornire al presidente Cairo. In attesa di uno sblocco dell’operazione, l’Inter però dovrà stare attenta sia al Milan che al Bayern Monaco (fonte Sport Mediaset). Entrambe le squadre sono alla ricerca di un difensore. I rossoneri, sembrano aver perso Botman – lusingato dal Newcastle – mentre i bavaresi devono trovare una soluzione all’addio a zero di Sule. Per l’Inter, meglio ridurre i tempi di chiusura per evitare qualche beffardo tiro mancino.