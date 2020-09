UFFICIALE – Candreva lascia l’Inter per la Sampdoria, cambia la formula

Antonio Candreva

Antonio Candreva è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Lo ha rivelato l’Inter attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale. Di seguito i dettagli con la nuova formula di trasferimento

UFFICIALE – Antonio Candreva lascia l’Inter e approda alla Sampdoria. Di seguito il comunicato del club nerazzurro con i dettagli sulla formula di trasferimento: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Antonio Candreva alla società U.C. Sampdoria: l’esterno classe 1987 si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in definitivo. Al giocatore il ringraziamento del Club per le quattro stagioni trascorse insieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Fonte: Inter.it