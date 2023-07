Scamacca, scatto dell’Inter: prima offerta ufficiale! La formula − Sky

L’Inter ha fatto una prima offerta ufficiale per Scamacca al West Ham. Sorpasso alla Roma, soprattutto sulla formula di trasferimento

SCATTO − Forti su Scamacca, aggiornamenti importanti. Così Manuele Baiocchini su Sky Sport 24: «Per quanto riguarda l’attaccante, viste le difficoltà per Balogun, l’Inter ha fatto una prima offerta ufficiale per Scamacca da 20-22 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo. Lui verrebbe tranquillamente, c’è stato il sorpasso sulla Roma. Non è una trattativa chiusa, ma l’Inter ha fatto questo passo importante. La Roma lo prenderebbe solo in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, tra cui la qualificazione in Champions League».