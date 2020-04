Nuovo DPCM, mondo del calcio in rivolta: Lega Serie A convoca consiglio

Il nuovo DPCM del Governo, che stabilisce il divieto di allenamenti di squadra fino al 18 maggio, ha lasciati scontenti i rappresentanti del mondo del calcio (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Alciato su “Sky Sport”, la FIGC è al lavoro per far cambiare idea al Governo (vedi articolo) e la Lega ha convocato il consiglio. Di seguito tutti i dettagli

RIUNIONI – Il nuovo DPCM all’ordine del giorno nella prossima riunione del consiglio di Lega: «La Lega ha indetto la riunione del consiglio per questa sera – afferma Alessando Alciato -, inizierà alle 19.00. Obbligato all’ordine del giorno quanto presente nel decreto per quanto riguarda gli allenamenti possibili solo dal 18 maggio. Anche se il ministro Vincenzo Spadafora in un certo senso ha smentito Giuseppe Conte, affermando che non è poi così sicuro che dal 18 le squadre potranno tornare ad allenarsi (vedi articolo). Nel consiglio si parlerà di questo ma seguiranno tante altre riunioni nei prossimi giorni. Per esempio l’Associazione Italiana Calciatori riunirà il suo consiglio domani».