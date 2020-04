Serie A sorpresa dal Governo, la FIGC tenta un pressing – Sky

Condividi questo articolo

La Serie A è rimasta sorpresa dalle decisioni comunicate ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dello Sport Spadafora che in pratica chiudono alla possibilità di riprendere gli allenamenti il 4 maggio. La FIGC tenterà di ottenere una deroga, il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

LA FIGC ANDRA’ IN PRESSING – La Federcalcio cercherà di ottenere dal Governo una deroga per permettere la ripresa degli allenamenti: «Il percorso obbligato è quanto scritto nel decreto sugli allenamenti dal 18, anche se ancora non è certo. Di questo si parlerà nel consiglio di Lega di stasera, ma seguiranno altre riunioni, come quella del direttivo dell’AIC domani. Attenzione alle mosse della FIGC perché cercherà di far cambiare idea al Governo chiedendo una deroga per poter far allenare i giocatori dal 4 maggio, ovviamente individualmente e rispettando distanze di sicurezza e tutte le regole. Oggi la situazione surreale è che i calciatori non potranno allenarsi nei centri sportivi ma potranno farlo nei parchi con tutto quello che ne conseguirebbe».