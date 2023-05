Napoli-Inter Primavera 1-2: la stagione finisce con un successo!

L’Inter Primavera vince nei minuti finali la partita contro il Napoli grazie alla rete splendida di testa di Jacopo Martini dopo un primo tempo concluso in vantaggio (vedi report). Di seguito il report della trentaquattresima giornata del campionato di categoria, l’ultima della stagione.

SECONDO TEMPO – L’Inter Primavera alla fine riesce a vincere anche l’ultima giornata di campionato contro il Napoli. Il risultato è di 1-2 tra le due compagini dopo il primo tempo concluso in vantaggio dai nerazzurri col gol di Amadou Sarr. La rete partenopea porta la firma di Gennaro Iaccarino al minuto 55. Da una punizione sul lato sinistro del campo il centrocampista ha trovato la via del gol con un cross mal calcolato da Nikos Botis, non in giornata assolutamente. I nerazzurri rispondono al minuto 86 con una rete di testa di Jacopo Martini su assist dalla sinistra di Andrea Pozzi. Con questa sconfitta il Napoli retrocede in Primavera 2 mancando i playout, mentre l’Inter aggancia la Roma al sesto posto con 55 punti ma non va ai playoff per gli scontri diretti.

NAPOLI-INTER PRIMAVERA 1-2

Sarr al 21′, Iaccarino al 55′, Martini all’86’