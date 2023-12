Mkhitaryan: «Non voglio fermarmi! Inter, ancora qui per vincere»

Mkhitaryan ha parlato dopo il rinnovo di contratto con l’Inter. L’armeno ha firmato fino al 2026. Le sue parole di orgoglio e ambizione.

NO LIMITS − Dopo il rinnovo, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai canali ufficiali del club: «Sono felicissimo, l’Inter mi ha dato tanto in questo anno e mezzo. Spero di dare ancora di più, spero di vincere tanti bei trofei. Orgoglioso di essere parte di questa squadra e di questa storia. Abbiamo un gruppo bellissimo, stiamo facendo di tutto per raggiungere obiettivi e trofei. Sto ancora crescendo, non mi sono fermato e voglio crescere ancora. La cosa più bella è imparare ogni giorno con i miei compagni. Segreto? Lavorare ogni giorno, so che mi rimane poco alla fine della mia carriera, voglio dare il massimo. Aiutare compagni e squadra, sto facendo il massimo. Ho vissuto bei momenti, però, vorrei sentire momenti ancora più belli nei prossimi mesi e anni. Ho grandi obiettivi con squadra e club, non voglio parlare in avanti, ma speriamo di parlare dopo. Significa tanto l’affetto dei tifosi, non voglio fermarmi, voglio rendere ancora più orgogliosi i tifosi interisti».